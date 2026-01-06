Daniel Cataño no se guardó nada sobre su posible salida de Bolívar ¿Vuelve al FPC?

Daniel Cataño tras su salida de Millonarios a mediados del 2025, paso a ser jugador de Bolívar uno de los equipos más grandes del fútbol boliviano, por el que se pago una cifra cercana a un millón de dólares. Ahora, se ha dado a conocer su posible regreso al fútbol colombiano, al parecer por una situación familiar.

Según mencionó, Sebastián Olarte, representante legal del jugador estaría sería la situación: “Con Dani hay un caso particular, hay un tema de salud de su esposa que se está tratando, la altura de La Paz le ha afectado un tema de vértigo, eso ha hecho que Dani esté pensando en la posibilidad de volver. A la esposa hay que hacerle un tratamiento, porque no es recomendable que ella esté en la altura, a 4200 metros”, explicó en Caracol Deportes.

Ante estas declaraciones, la cuenta Bolívar Noticias en X hizo una publicación, sobre la posible salida del antioqueño que no le gustó al jugador, en la que el portal indicó, “Caso Cataño. Hablan de “salida amistosa” por vértigo en La Paz de su esposa, según su representante Sebastián Olate. La verdad: no jugará en Bolívar. No es médico. Robatto y Echeverría”.

Caso Cataño 🇨🇴

Hablan de “salida amistosa” por vértigo en La Paz 🏔️😵‍💫 de su esposa, según su repre Sebastián Olate.

La verdad: no jugará en Bolívar 🔵⚪️

No es médico. Robatto y Echeverría 👀🔥 pic.twitter.com/0lf3LCXRZY — BOLIVAR NOTICIAS (@BolivarNoticias) January 4, 2026

¿Qué respondió Daniel Cataño?

Este trino de Noticias Bolívar, llegó hasta Daniel Cataño que no dudo en responder sobre las versiones que se han generado por su posible cambió de equipo y escribió. “Parcero, con mucho respeto, no sabes ni de lo que hablas. La verdad es que hablas por hablar y deberías ser más responsable con las mentiras que dices”.

De igual manera esta cuenta se defendió y explicó de donde salió su versión, “Lo médico está en medios colombianos, no es opinión mía. Lo del DT proviene de fuentes que rara vez fallan. Twitter es corto, el tiempo suele ser más claro. Abrazo.”

Pero las discusiones entre Cataño y esta cuenta que sigue a Bolívar continuó ya que el jugador, volvió a responder diciendo: “Esta vez te falló entonces. Santi es gran amigo mío, jugamos juntos en otro club anteriormente y Flavio me trajo. No busques algo donde no lo hay, por favor, y ya. Dile a tu fuente que te cuente bien”.

Esta vez te fallo entonces, Santi es gran amigo mío jugamos juntos en otro club anteriormente, y Flavio me trajo no busques algo donde no lo hay por favor y ya. D cule a tu fuente que te cuente bien. 👍 — Daniel Cataño (@danielcatano20) January 4, 2026

En Colombia el club que estaría interesado en Cataño es Deportivo Independiente Medellín que apostaría por su regreso, ya que vistió los colores de esta camiseta entre el 2017 y el 2018, con miras de reforzar su medio campo para la temporada que se aproxima.