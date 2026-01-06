Copa Africana de Naciones: Así se jugarán los cuartos de final

Argelia vs. RD Congo en los octavos de final de la Copa Africana / Getty Images / DeFodi Images

En una de las competencias que no paro tras las festividades de fin de año fue la Copa Africana. Este martes 6 de enero se definieron las llaves en las que se jugaran en los cuartos de final, en la pelea por el título del continente.

Iniciando el 2026, el fútbol continuó con los octavos de final de la Copa Africana de Naciones del 3 de enero hasta el 6 del mismo mes, en este tiempo se jugaron los ocho duelos correspondientes estas llaves, en la que se dio una sola sorpresa que le podría interesar a la Selección Colombia.

Clasificados a los cuartos de final de la Copa Africana

Entre los ocho mejores equipos de África, sigue en la disputa por el título continental Marruecos, que además de ser el anfitrión y que eliminó a Tanzania, luego de ganar 1-0 con anotación de Brahim Díaz. Siendo una de las selecciones favoritas, para quedarse con el título continental.

Lo propio hizo Senegal, que avanzó a la siguiente fase del campeonato, tras dejar en el camino a Sudán. Camerún aseguró su cupo tras vencer a Sudáfrica, Egipto se impuso frente a Benín, Nigeria logró su paso por goleada ante Mozambique, Costa de Marfil le ganó a Burkina y Malí se quedó con la victoria desde el punto penal frente a Túnez.

República del Congo quedo eliminada

En una de las sorpresas con las que se cerraron los octavos de final, Argelia le ganó 1-0 a República Democrática del Congo, con anotación de Adil Boulbina, sobre el último minuto del tiempo de prórroga, tras el empate 0-0 en los 90′ minutos regulares.

Este resultado podría ser relevante para la Selección Colombia, ya que el segundo rival de la fase de grupos del Mundial aún no está definido. Este cupo saldrá del repechaje intercontinental en el que participará el RD Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

🏆 ASÍ QUEDARON DEFINIDOS LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA AFRICANA 2025



Senegal 🇸🇳 - Malí 🇲🇱 (Vie. 9 - 13hs)

Egipto 🇪🇬 - Costa de Marfil 🇨🇮 (Sab. 10 - 13hs)

Marruecos 🇲🇦 - Camerún 🇨🇲 (Vie. 9 - 16hs)

Argelia 🇩🇿 - Nigeria 🇳🇬 (Sab. 10 - 16hs) pic.twitter.com/6qFyxMy2F1 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 6, 2026

Así quedaron las llaves de los cuartos de final de la Copa Africana

Viernes 9 de enero

Malí vs. Senegal / 11:00 a.m (hora Colombia)

Camerún vs. Marruecos / 2:00 p.m (hora Colombia)

Sábado 10 de enero