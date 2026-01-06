Capturan a hombre con armas, explosivos y panfletos de grupo armado ilegal en Algeciras, Huila
El operativo de la Policía Nacional se desarrolló en el casco urbano y permitió incautar armamento, munición y material de alto riesgo que no contaba con permisos legales.
Un importante golpe a la criminalidad propinó la Policía Nacional en el municipio de Algeciras, Huila, tras la captura de un hombre que se movilizaba en un vehículo de servicio público con armas, munición y material explosivo, elementos que representaban una seria amenaza para la seguridad ciudadana.
El procedimiento se llevó a cabo en horas de la noche, durante actividades de registro, control y solicitud de antecedentes en el perímetro urbano, cuando los uniformados detectaron la actitud sospechosa del ocupante del automotor, quien intentó evadir la presencia policial.
Tras interceptar el vehículo y realizar el respectivo registro, las autoridades hallaron un revólver, munición, una pistola traumática modificada, material explosivo, varios teléfonos celulares y panfletos alusivos a un grupo armado ilegal. Ninguna de las armas incautadas contaba con permiso o salvoconducto para su porte o tenencia.
Gracias a la rápida reacción policial, el sujeto fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente para su judicialización por los presuntos delitos de porte ilegal de armas de fuego y municiones. La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener acciones permanentes para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Algeciras, considerada una de las principales despensas agrícolas del Huila.