Capturan a hombre con armas, explosivos y panfletos de grupo armado ilegal en Algeciras, Huila

Armas de fuego, munición, material explosivo y panfletos de un grupo armado ilegal fueron incautados por la Policía Nacional durante un operativo en el casco urbano de Algeciras, Huila. El procedimiento dejó una persona capturada.

Un importante golpe a la criminalidad propinó la Policía Nacional en el municipio de Algeciras, Huila, tras la captura de un hombre que se movilizaba en un vehículo de servicio público con armas, munición y material explosivo, elementos que representaban una seria amenaza para la seguridad ciudadana.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la noche, durante actividades de registro, control y solicitud de antecedentes en el perímetro urbano, cuando los uniformados detectaron la actitud sospechosa del ocupante del automotor, quien intentó evadir la presencia policial.

Tras interceptar el vehículo y realizar el respectivo registro, las autoridades hallaron un revólver, munición, una pistola traumática modificada, material explosivo, varios teléfonos celulares y panfletos alusivos a un grupo armado ilegal. Ninguna de las armas incautadas contaba con permiso o salvoconducto para su porte o tenencia.

Gracias a la rápida reacción policial, el sujeto fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente para su judicialización por los presuntos delitos de porte ilegal de armas de fuego y municiones. La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener acciones permanentes para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Algeciras, considerada una de las principales despensas agrícolas del Huila.