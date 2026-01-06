Asesinaron a golpes en Bogotá a Catia, una mujer trans de 20 años: esto se sabe

Bogotá D.C

Hay consternación en Bogotá por el vil asesinato de una mujer transgénero en el barrio Florida Blanca, en la localidad de Engativá en el occidente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de enero, cuando Catia estaba en compañía de una amiga por el sector y de un momento a otro, según las primeras versiones, dos personas en una moto la golpearon hasta matarla.

Los responsables de este asesinato huyeron del lugar inmediatamente, mientras las personas llamaban a las autoridades para que atendieran la emergencia.

“Nuestras patrullas de vigilancia acuden al lugar y efectivamente encuentran un cuerpo sin vida. Los testigos del lugar manifiestan de que se encontraban dos personas departiendo en vía pública y dos personas que se encontraban en una motocicleta sin mediar palabra golpean a una de ellas con un elemento contundente en la cabeza, dejándolo arrojado en el piso donde desafortunadamente una de ellas pierde la vida”, aseguró el Teniente Coronel, Andrés Melenje.