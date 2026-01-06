Advierten impacto en el sector portuario y logístico del país por aumento del salario mínimo

Asoportuaria advierte que habrá un impacto negativo en la actividad portuaria y logística del país debido al aumento del salario mínimo.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

A través de un comunicado, Asoportuaria indicó que el incremento del salario mínimo por muy encima de los aumentos del IPC y de la productividad generará impactos relevantes que terminan trasladándose en el costo logístico, afectando tanto a importadores como a exportadores.

“Ahí ocurre algo y es que las terminales portuarios realmente son muy pocas las personas que ganan el salario mínimo, pero sí hay muchas actividades alrededor del tema portuario que sí ganan el salario mínimo, sobre todo los operadores portuarios”, dijo Lucas Ariza, director de Asoportuaria.

Lea también: La ‘Luna del Río’ se consolida como nuevo punto turístico de Barranquilla

Sostuvo que ya el país, en el 2024, contaba con un costo logístico muy superior a los países de la OCDE con 15.6%.

Manifestó que, a pesar de que se fijó como objetivo reducir el costo logístico del país del 13.5% registrado en 2020, hasta el 9.5% para el año 2030, el recién aumento salario mínimo lo complicar porque también afecta el transporte terrestre, almacenamiento y otras actividades conexas