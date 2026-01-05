Tres capturados por presunto hurto a residencia en Arjona, Bolívar

En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional de los Colombianos logró en las últimas horas la captura en flagrancia de tres personas por el delito de hurto, mediante una reacción rápida por parte de las patrullas de vigilancia en el municipio de Arjona, Bolívar.

Los hechos se registraron en el barrio San Roque, calle Simón Bossa, cuando uniformados realizaban labores de registro, control y patrullaje, y fueron alertados por ciudadanos que informaron sobre un hurto que se estaba presentando en una residencia.

De manera inmediata, los policiales se desplazaron al lugar, encontrando una aglomeración de personas y a una ciudadana que manifestó haber sido víctima del hurto, señalando a tres sujetos como presuntos responsables.

Con base en la información suministrada por la víctima y la comunidad, se procedió a la captura en flagrancia de los ciudadanos identificados como: Lewis Rafael Villadiego Meza, de 22 años, Yeferson David Villadiego De Voz, de 22 años y Juan David Villadiego De Voz de 20 años.

Durante el procedimiento de registro personal, a los capturados se les halló un teléfono celular iPhone 11, color negro, el cual fue reconocido por la víctima, una menor de 16 años de edad, como de su propiedad, así como un machete de hoja metálica con empuñadura plástica, elementos que fueron debidamente incautados.

Es de anotar que Yeferson David presenta tres anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego, correspondientes al año 2025.

Sobre este resultado operativo, el teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, Comandante del Departamento de Policía Bolívar (e), manifestó:

“Estos resultados reflejan el compromiso permanente de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Continuaremos trabajando de manera articulada y contundente para contrarrestar el delito y garantizar la convivencia en todos los municipios del departamento.”

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente un Juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Nacional de los Colombianos invita a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho delictivo, reiterando que la colaboración ciudadana es fundamental para seguir fortaleciendo la seguridad y la tranquilidad en el territorio.