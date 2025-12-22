Conductor de TransCaribe se salvó de ser acuchillado por un motociclista en Cartagena

TransCaribe rechazó de manera contundente la agresión de la que fue víctima uno de sus operadores, en medio de un incidente registrado en cercanías a Brisas de Galicia, por parte de un motociclista.

De acuerdo con las primeras versiones, el motociclista se estaba desplazando en contravía, impidiendo la circulación del vehículo de TransCaribe que cubría la ruta A101.

La situación provino en una discusión entre el operador de TransCaribe y el motociclista, quien finalmente intentó agredirlo y causarle una herida con un arma cortopunzante a la altura de su pierna.

Por fortuna, el operador no recibió ninguna herida, y la agresión del motociclista solo le causó la rotura de su pantalón.

“Rechazamos contundentemente esta situación de intolerancia en las vías de la ciudad, y acompañaremos las denuncias que se realicen contra este motociclista ante las autoridades correspondientes. Hacemos un llamado al respeto, la prudencia y la tolerancia en la vía, y a acudir al diálogo como la herramienta más importante de solución de conflictos”, apuntó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.