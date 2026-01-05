Siete capturas y más de 400 dosis incautadas deja balance del fin de semana en Neiva

La Policía Metropolitana de Neiva intensificó los operativos de seguridad durante el fin de semana, logrando capturas, incautación de estupefacientes y controles para fortalecer la convivencia ciudadana.

La Policía Metropolitana de Neiva entregó un balance positivo en materia de seguridad durante el fin de semana, tras el desarrollo de operativos estratégicos y planes de control en diferentes sectores de la ciudad.

Como resultado de estas acciones, las autoridades reportaron la captura de siete personas y la aprehensión de dos menores de edad, por delitos como tentativa de homicidio, tráfico de estupefacientes, receptación, violencia intrafamiliar y violencia contra servidor público. Además, se logró la incautación de aproximadamente 429 dosis de sustancias alucinógenas, la recuperación de dos motocicletas y la inmovilización de un vehículo.

Durante el mismo periodo, la línea de emergencia 123 recibió un total de 3.017 llamadas, relacionadas principalmente con riñas (93 casos), alteración de la tranquilidad pública (85), solicitudes de patrullas de vigilancia (74) y hechos de violencia intrafamiliar (27).

En aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Policía impuso 19 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, entre ellos el porte de armas corto-punzantes, el consumo y comercialización de sustancias psicoactivas y el uso de teléfonos móviles reportados como hurtados o extraviados.