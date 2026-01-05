“Ningún otro país en el mundo puede hacer lo que hizo EE.UU. en Venezuela”: exdirector de la CIA

David Petraeus, exdirector de la CIA y general (r) del Ejército de Estados Unidos, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la operación militar de ese país en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

“Estoy complacido de ver que se hizo justicia con Nicolás Maduro, que es un brutal dictador que cometía actividades ilegales llevando cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos“, comentó.

Y agregó: “Él hizo daño a mi país y, además, a un país que debería ser próspero (Venezuela), que terminó siendo víctima de una dictadura represiva y, sumado a esto, no reconoció los resultados electorales de hace medio año, llevando también a la salida y el éxodo de venezolanos de su país”.

¿Había otra forma de sacar a Maduro del poder?

Para Petraeus “no había otra manera de sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Él se negó a negociar y en vez de decidir pasar su vida en Turquía, ahora la pasará en una cárcel ”.

“No creo que muchas de estas técnicas, de estas capacidades que tiene el Ejército de los Estados Unidos, se vayan a mostrar al mundo. Tampoco lo creo conveniente. Obviamente, las personas en el mundo tienen cierto sentido y entendimiento de lo que pueden hacer los militares o las Fuerzas Militares de los EE.UU., entre esas cosas, apagar esos radares de China y de Rusia y también que su sistema de misiles no sea detectado. Pero creo que sí es mejor que esas capacidades técnicas y tecnológicas que tiene los Estados Unidos se mantengan ocultas”, añadió.

“Ningún otro país en el mundo puede hacer lo que hizo EE.UU. en Venezuela”

Para David Petraeus el tema es claro: “Ningún otro país en el mundo puede hacer lo que hizo EE.UU. en Venezuela. Esta no es la invasión de un país , lo que se hizo fue capturar a un individuo y a su esposa para llevarlos a la justicia”.

“No es una operación convencional, pero sí muestra esa capacidad y ese poder militar que tienen los Estados Unidos”, subrayó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

