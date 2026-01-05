Murió a sus 75 años Bonifacio de Ávila ‘El Bony’

Víctima de quebrantos de salud falleció en Cartagena Bonifacio de Ávila Berrío, conocido en el ámbito deportivo y el comercio como ‘El Bony’.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento a sus 75 años de unas de las máximas glorias del boxeo colombiano, el gran Bonifacio de Ávila. Aunque no nació en Cartagena, decir ‘El Bony’ es hablar de la ciudad. Es un ícono nuestro y fue un empresario y ciudadano ejemplar. Se nos adelantó en el camino pero su legado sin duda perdurará por siempre en nuestra memoria colectiva. Solidaridad y condolencias con sus amigos y familiares", aseguró el alcalde Dumek Turbay.

‘El Bony’, de origen sucreño, no solo fue ampliamente afamado por su trayectoria en los cuadriláteros, donde disputó peleas en Estados Unidos, Sudáfrica, Puerto Rico, Argentina y Canadá, sino también por el éxito en negocios de gastronomía típica caribeña.

!Paz en su tumba!