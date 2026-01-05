Movilidad en Bogotá y Cundinamarca – Operación Retorno

El secretario de Movilidad de Cundinamarca, Diego Jiménez, informó que hasta el momento se han movilizado cerca de un millón seiscientos mil vehículos por los peajes del departamento.

Las mayores complicaciones se registran en la vía Bogotá–Villavicencio, donde fue necesario habilitar un reversible en el kilómetro 35, y en el ingreso por Soacha, debido a las obras de las fases dos y tres a la altura del portal de El Vínculo.

En materia de seguridad vial, Jiménez señaló que se han registrado cinco personas fallecidas, con cifras aún preliminares, pero destacó que el balance es positivo y que este año se cerró con menos puntos críticos en comparación con 2024.

Las autoridades advierten que el retorno más complejo será el próximo puente festivo, cuando se espera la movilización de dos millones y medio de vehículos, por lo que se mantiene el monitoreo permanente y el llamado a la paciencia en los accesos a la capital.