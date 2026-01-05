Incendio en Neiva deja una persona herida y alarma en barrio Los Colores

En la noche del domingo, un incendio estructural afectó una vivienda en el barrio Los Colores, en la calle 23A con carrera 44, según reportó el Teniente Elmer Pérez, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva.

El siniestro afectó principalmente una habitación con muebles, colchones, ropa y pintura. Durante la emergencia, un hombre que colaboraba con el control de las llamas resultó herido y fue trasladado al Hospital Las Palmas, donde se recupera satisfactoriamente.

Vivienda afectada por el incendio estructural. Ampliar

Bomberos Neiva realizaron la evaluación de daños y la refrigeración de puntos calientes. Ampliar

El incendio fue controlado inicialmente por la comunidad y un bombero voluntario del sector antes de la llegada del camión oficial de Bomberos, quienes realizaron la refrigeración de los puntos calientes y la evaluación de daños.

Las autoridades informaron que la causa del incendio aún es indeterminada y se encuentran en proceso de investigación. Se reiteró a la ciudadanía la importancia de reportar de inmediato cualquier emergencia.