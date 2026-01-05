Horóscopo del Profesor Salomón HOY, 5 de enero: Tauro, debe dejar de vivir en el pasado y avanzar

Hoy es un buen día para reflexionar, más que todo, para los nacidos este 5 de enero. Además, quienes poseen este número son personas con mucho carisma que no pasan nada desapercibido, que son leales y trabajadores.

Son personas que están dispuestas a luchar por lo que quieren hasta el final. Se les recomienda ser más prudentes con las decisiones que toman y no actuar desde la emoción, a veces es mejor analizar bien una situación, antes de tomar una elección que, después, pueda traer consecuencias.

Horóscopo del día 26 de diciembre

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Para las personas de este signo, las cartas muestran que ya deben planear sus proyectos para que se vayan dando conforme avance el año, haga una lista para tener un mayor orden. Una estrella le hará brillar este 2026.

Número del día: 5870.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas nacidas bajo el signo escorpión, tiene una gran bendición, las cartas muestran que mucha suerte viene, además, todo juego de azar que realice, saldrá a su favor. Es importante que crea en usted y que puede lograr lo que necesita.

Número del día: 4099.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Para las personas del signo piscis, mucho trabajo y actividad viene en el camino para ustedes. Además, las cartas muestran que tendrá mucha alegría y gozo en varias áreas de su vida, como la familiar. Recuerde que todo lo que trabaje, será recompensado con muchas bendiciones.

Número del día: 0123.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para el signo aries, algo muy interesante llega, recuerden que deben luchar por lo que quieren, no se rindan. Las cartas muestran que nada será fácil de conseguir, más no será imposible, además, en el camino lo acompañaran buenas personas para lograr eso que desea.

Número del día: 3350.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas del signo leo, mucho poder, energía y voluntad vienen en camino. Las cartas muestran que vienen cosas muy interesantes, asimismo, va a recuperar su chispa y energía, esa que había perdido.

Número del día: 5164.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para las personas del signo sagitario, el fuego sagrado de Dios les traerá nuevas oportunidades, felicidad y estabilidad. Las cartas muestran que muchos de ustedes van a viajar, a su vez, solución económica, tocan su puerta, permitiéndoles solventar todo aquello que necesitan.

Número del día: 5860.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para las personas nacidas en Tauro, necesita hacer borrón y cuenta nueva, si sigue lamentándose en las cosas que no logró el año anterior, ahí se quedará. Las cartas muestran que necesita avanzar, está a tiempo de cambiar aquello que no le agrada. ¡Basta de vivir en el pasado para que todo fluya mejor! Además, pronto recibirá una llamada importante que le causará alegría.

Número del día: 7824.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para las personas nacidas bajo este signo, deje de aferrarse, lo que no funciono, se va. ¡No le ruegue a nadie! Por algo debía de ser así, recuerde que lo más importante es usted, nadie puede estar por encima de su bienestar, mejoré su autoestima.

Número del día: 6077.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas del signo capricornio, todo viene a su favor, este año será muy bueno. La carta de la emperatriz habla de la abundancia y de la prosperidad que está pronta llegar en todas las áreas de su vida. Este mes ya comenzará a ver todo ese brillo.

Número del día: 0492.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Algo muy importante sale en estos momentos a nivel emocional, viene una estabilidad y fortaleza. En cuánto a los negocios y el dinero, todo va a fluir de forma correcta. Habrá mucha estabilidad, pero, debe mejorar su relación con el amor, dele prioridad.

Número del día: 3270.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Para las personas nacidas bajo este signo, las cartas le aseguran estabilidad en todas las áreas de su vida: el trabajo, en su economía, en el amor y en sus ser. Sin embargo, debe realizar un gran esfuerzo, nada es fácil, tendrá que renunciar a ciertas cosas y adaptarse a otras para recibir lo esperado.

Número del día: 0122.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Acuario, muchos viajes vienen en camino, aproveche para conocer nuevos lugares, ya sea para descansar o vivir. Es importante que se llene de seguridad, no dude de usted mismo. Cuando hay firmeza y seguridad, todo se logra.

Número del día: 5208.

