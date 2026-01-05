Gobernador del Quindío llamó a la prudencia en el discurso frente a la situación en Venezuela
El mandatario ha solicitado acompañamiento a los venezolanos frente a lo que pasa en su país
Juan Miguel Galvis, gobernador del Quindío
En el Quindío, hay 14.000 venezolanos registrados. Foto: Archivo Caracol Radio
Armenia
El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis llamo a la prudencia en el lenguaje frente a la situación en Venezuela luego de la captura del presidente Nicolás Maduro.
En Caracol Radio Armenia hablamos con el mandatario departamental “Hoy como gobernador quiero decirles que soy respetuoso de la democracia y quiero hacer un llamado a la prudencia para evitar ese discurso violento. Confiando en que va a sobresalir la sabiduría de los nuevos dirigentes de Venezuela y el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Soy solidario con los migrantes que residen en nuestro territorio, que a veces atraviesan momentos de zozobra, de incertidumbre por el futuro de su nación. Según cifras oficiales de migración Colombia, en el Quindío residen aproximadamente 14000 venezolanos.
El mandatario añadió “el gobierno del Quindío ha apoyado a esta población velando por sus derechos, a una convivencia digna en nuestro territorio, brindándoles asesorías legales, la laborales, jornadas, hemos hecho jornadas institucionales y ayudas a proyectos asociativos y ferias que han visibilizado a esta comunidad en nuestro hermoso departamento.
Ante los difíciles momentos que viven los migrantes desde el momento en que se conoció la captura de Nicolás Maduro, he solicitado a mi gabinete el acompañamiento permanente a esta población. Estamos atentos a las medidas especiales que se puedan dictar desde el Gobierno Nacional para fortalecer el apoyo a estas familias que residen en nuestro departamento del Quindío, puntualizó el gobernador, Juan Miguel Galvis.