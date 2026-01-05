“Fue una tarea incansable de la familia”: familiar de mujer encontrada en Silvania tras ola invernal

Cundinamarca

Este 3 de enero fue encontrado el cuerpo de Ana Lucía Villota Escandón , la mujer de 45 años que fue arrasada junto con su familia por el desbordamiento de una quebrada en el municipio de Silvania, Cundinamarca.

La noticia la dio a conocer el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey , a través de su cuenta de X, quien aseguró que las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer.

“Veníamos acompañando las labores de búsqueda tras la avalancha ocurrida el 17 de noviembre de 2025. Y este sábado 3 de enero, hacia las 3:00 de la tarde, finalmente el Cuerpo de Bomberos de Silvania informó el hallazgo de restos óseos en el río Sumapaz, en jurisdicción del mismo municipio, quienes adelantaron el procedimiento junto con personal de la SIJIN, mediante la inspección técnica al cadáver en la URI”, escribió el mandatario.

Versión de la familia Villota Escandón

Sin embargo, Miguel Villota Escandón aclara que quienes encontraron el cuerpo de su hermana fue la misma familia y algunas personas del sector que los ayudaron en la búsqueda.

“Nosotros, a partir del 24, comenzamos a colocar una recompensa, y a raíz de eso logramos dar con gente que conoce al sector y con ellos estuvimos desde ese día hasta el sábado a las 10 de la mañana que fue que encontramos una partecita de mi hermana“, aseguró Miguel.

En un comunicado la familia precisó que las autoridades de socorro y rescate lideraron la búsqueda hasta el 23 de noviembre de 2025.

“Nosotros tenemos entendido que es por protocolo, por tiempo, porque ya según ellos el tiempo ya era muy avanzado, 7, 8 días, y escuchábamos que habían encontrado indicios de laboratorios de drogas porque posiblemente hayan grupos armados y porque supuestamente el acceso a la zona era muy complicado si había una avalancha podía haber pérdidas humanas y todas esas cosas”, recalcó Miguel.

El hermano enfatizó que aunque no continúo la búsqueda con los Bomberos, ellos sí informaban a la familia las condiciones para seguir con las labores para evitar más tragedias.

“La encontramos a cuatro kilómetros de llegar a Boquerón . Creíamos que si llegaba a Boquerón desembocaba al Sumapaz y ahí definitivamente todo era pérdida para nosotros, pero estábamos mentalizados en que si no encontrábamos nada acá teníamos que seguir hasta donde nos dieran las fuerzas y los recursos económicos”, recalcó.

Versión de Bomberos

Los Bomberos confirmaron que quienes encontraron el cuerpo de Ana Lucía fueron los familiares que continuaron con las labores.

Además aseguraron que en efecto, recibieron la llamada de la familia con la noticia de que habían encontrado el cuerpo, por lo que apoyaron a la familia para que llamaran a las autoridades correspondientes para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo y la identificación de este.