“Es una acción ilegal”: congresista demócrata sobre captura a Maduro sin autorización del Congreso

Norma Torres, congresista demócrata y miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para el distrito 35 del Congreso de California, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la captura de Nicolás Madura, de la cual, Trump no habría pedido autorización al Congreso.

Donald Trump, junto al secretario de Estado y el secretario de Defensa, aseguraron que no tenían que pedirle permiso al Congreso estadounidense debido a que esta era una operación especial para capturar a una persona que estaba encabezando un grupo dedicado al narcotráfico.

“En los Estados Unidos la constitución es muy clara. En el artículo 1 dice que el presidente no tiene el poder para comenzar una guerra sin la autorización del Congreso. Así que, primero, la acción del presidente es una acción ilegal”, dijo.

Y aunque el presidente Trump dijo que era una operación específica, donde no hay guerra, Torres afirmó que “la conferencia de prensa que el presidente dio después que ocurrió esto fue muy clara”.

“Dijo que los Estados Unidos iba a tomar posesión de Venezuela. Entonces, necesitamos clarificar qué es lo que realmente quiere decir el presidente, qué realmente quiere reflejar en esas acciones ilegales y averiguar por qué el presidente mencionó petróleo durante esa conferencia como 47 veces”, agregó.