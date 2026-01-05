Elección del contralor entra en nueva etapa bajo la presidencia de Dagoberto Gómez

La elección del contralor municipal de Neiva entra en una nueva etapa en 2026, luego de no haberse concretado el proceso durante la vigencia anterior. Desde el Concejo Municipal se reiteró que esta responsabilidad siempre ha recaído en la Corporación y que, en el nuevo periodo, será liderada por su presidente, Dagoberto Gómez, quien asumió el tema como una de las prioridades institucionales del año.

El nuevo presidente del Concejo explicó que el proceso debe retomarse con rigor y apego a la ley, con el objetivo de que la ciudad cuente con un contralor en propiedad que ejerza plenamente las funciones de control fiscal. Señaló que no se trata de un trámite administrativo, sino de una decisión clave para la institucionalidad y la confianza ciudadana.

Gómez indicó que la elección se adelantará con acompañamiento jurídico especializado, entendiendo que se trata de un procedimiento complejo que exige claridad normativa y técnica. Por esta razón, no se anunciarán fechas ni lineamientos definitivos hasta contar con conceptos jurídicos que respalden cada etapa del proceso y eviten riesgos legales.

Finalmente, el Concejo de Neiva reafirmó su compromiso con la transparencia, la imparcialidad y las garantías para todos los aspirantes. Bajo la presidencia de Dagoberto Gómez, la Corporación aseguró que informará oportunamente a la ciudadanía sobre el avance del proceso, con el propósito de fortalecer el control fiscal y el interés público en el municipio.