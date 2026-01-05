Defensores de derechos de Norte de Santander alertan riesgos para la soberanía colombiana

Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Norte de Santander.

La crisis internacional derivada de la llamada Operación Lanza del Sur generó una fuerte reacción desde Norte de Santander.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, capítulo departamental, denunció que esta operación constituye una grave violación del derecho internacional y advirtió sobre riesgos directos para la soberanía de Colombia y la estabilidad regional.

La presidenta del CPDH en Norte de Santander, Eliana Zafra, aseguró que lo ocurrido en Venezuela no puede entenderse como un hecho aislado ni como un procedimiento judicial. “Estamos frente a una clarísima violación al derecho internacional y a tratados históricos que se crearon precisamente para evitar este tipo de agresiones entre Estados”, afirmó durante entrevista con Caracol Radio.

Desde la frontera, el Comité alertó que este escenario también pone a Colombia en una situación de alto riesgo.

“Colombia está en un altísimo riesgo de vivir un escenario similar. Lo que estamos viendo responde a una política histórica de intervención que puede extenderse a otros países de la región”, advirtió Zafra.

El CPDH de Norte de Santander también rechazó las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Colombia, calificándolas como una amenaza directa a la soberanía nacional.

Según la dirigente, “amenazar a un gobierno elegido democráticamente no es atacar a una persona, es atentar contra toda una nación”.

En ese contexto, el Comité anunció la convocatoria a una movilización social en el departamento como un acto de defensa de la soberanía y de rechazo a una posible escalada de violencia regional.

“La movilización es un derecho y un deber ciudadano para exigir respeto a nuestra soberanía y para defender la paz”, señaló.

Zafra recordó que Norte de Santander ha vivido de manera directa los efectos del conflicto armado y advirtió que un escenario de confrontación internacional tendría impactos devastadores en la frontera.

“Este departamento sabe lo que es la guerra, el desplazamiento y el dolor humano. Un conflicto internacional agravaría aún más la situación social y económica de la región”, sostuvo.

Finalmente, el CPDH reiteró su llamado a la solución pacífica de las controversias y al respeto del derecho internacional.

“Si existen mecanismos multilaterales para resolver los conflictos entre Estados, deben utilizarse. El camino no puede ser el de las armas”, concluyó.