Copa Airlines reinició vuelos hacia y desde Maracaibo tras operación militar de EE.UU.

Aviones de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá . FOTO: EFE/ Bienvenido Velasco

Tanto las principales aerolíneas venezolanas como internacionales han retomado sus operaciones aéreas a partir de este lunes 5 de enero 2026 tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que se ha saldado con la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

La aerolínea panameña, Copa airlines, anunció que luego de la apertura del Aeropuerto Internacional La Chinita, a partir del lunes 5 de enero de 2026 reiniciará sus vuelos hacia y desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela.

Informaron que para aquellos pasajeros que tengan boletos emitidos hacia y desde la ciudad de Maracaibo que se hayan visto afectados por las cancelaciones, Copa Airlines ofrece cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

De igual manera, invitaron a los viajeros que tengan vuelos programados hacia o desde Venezuela, mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Aerolínea.

Avianca y Latam reanudan vuelos a islas del Caribe tras levantamiento de restricciones aéreas

Luego de la sofisticada operación “Martillo de medianoche” por medio de la cuál Estados Unidos irrumpió en territorio Venezolano para capturar a Nicolás Maduro por narcotráfico y terrorismo, las restricciones sobre el espacio aéreo del Caribe expiraron a las 12:00 a. m. de este 04 de enero, permitiendo la reanudación de los vuelos comerciales en la región.

El levantamiento de las restricciones lo confirmó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien informó que las aerolíneas ya fueron notificadas y actualizarán sus itinerarios de manera progresiva.

AVIANCA

En este contexto, la aerolínea colombiana Avianca anunció la reactivación de su operación desde y hacia Aruba, Curazao y San Juan, a partir de este 4 de enero de 2026, luego de que las autoridades estadounidenses actualizaran las instrucciones de seguridad que habilitan nuevamente estos espacios aéreos.

La compañía señaló que su prioridad es retomar las operaciones y avanzar en la reacomodación de los pasajeros afectados, tanto en vuelos ya programados como en operaciones adicionales.

Cabe resaltar que la reanudación de estas operaciones por parte de Avianza es solo para islas del caribe y no para Caracas, Venezuela.

Tenga en cuenta que los clientes con reservas activas serán contactados por el equipo de servicio al cliente con la información de sus nuevos itinerarios.

Avianca también informó que los pasajeros que deseen reprogramar sus vuelos podrán hacerlo sin costo, en la misma ruta y sujeto a disponibilidad, para viajar hasta 14 días después de la nueva fecha asignada. Quienes hayan solicitado el reembolso de los trayectos no utilizados podrán continuar con el proceso.

La aerolínea recomendó a los viajeros revisar el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a los canales oficiales, al tiempo que reiteró que seguirá monitoreando la situación para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

LATAM

Asimismo, la aerolínea LATAM retomó su operación regular y adicionalmente, dispondrá de un de vuelo ida y uno de regreso a Aruba y Curazao el 5 de enero para apoyar el regreso de los pasajeros que se vieron afectados durante el fin de semana.

Según la compañía, los pasajeros afectados están siendo contactados proactivamente mediante los datos registrados en sus reservas.

Cabe resaltae que LATAM Airlines Colombia opera tres frecuencias a la semana entre Bogotá y Aruba y Curazao.