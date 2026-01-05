“Colombia no es un Estado fallido”: MinInterior exige pronunciamiento institucional

Tras dos días sin pronunciamientos de las ramas Legislativa y Judicial, el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la falta de reacción institucional ante las declaraciones de Donald Trump, quien no descartó un eventual operativo contra Colombia.

Benedetti recordó que Colombia no es un Estado fallido y subrayó que los presidentes de las altas cortes y del Congreso también hacen parte del Estado, con el mandato constitucional de defender la independencia y la soberanía nacional.

El jefe de la cartera política calificó como grave el silencio frente a una posible amenaza militar y afirmó que esta actitud refleja indiferencia y oposición al Gobierno, pero también una renuncia a las razones de Estado y a la defensa de la patria.

Según Benedetti, aceptar ese silencio implica avalar la narrativa de un Estado fallido sin legitimidad, una postura que —dijo— debilita la institucionalidad y la democracia colombiana.

Finalmente, destacó que incluso, algunos candidatos presidenciales de la oposición han actuado con sentido de Estado al reconocer que Colombia no es un Estado fallido y que existen plenas garantías democráticas para competir por el respaldo ciudadano.