Bloqueos en el sur de Bogotá por problemas de aguas negras complican la movilidad

Bogotá D.C

Desde muy temprano en la mañana de este lunes 5 de enero, los habitantes del barrio Brazuelas, en la localidad de Usme, bloquearon las calles exigiendo soluciones a una problemática de aguas negras.

A partir de las 6:30 de la mañana, la comunidad comenzó a bloquear la Av. Caracas con calle 111 sur. Expresaron estar cansados del flujo de aguas negras que ha afectado viviendas, pero también la calidad de vida ya que hay constantes malos olores y suciedad en el sector.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá conoció el caso y afirmó estar coordinando todo el equipo técnico para hacer la atención a la problemática.

La comunidad insiste en que no desbloquearan las vías hasta que la entidad llegue a solucionar sus peticiones.

Afectación a la movilidad

Estos bloqueos han complicado la movilidad en el sur de Bogotá, afectando el paso vehicular particular, pero también el servicio de rutas alimentadoras y zonales.

Las rutas: A720 - B907 - D717 - F718 - G521 - K724 - L723 tuvieron que activar desvíos.

Los servicios alimentadores afectados son: 3-4 Alfonso López, 3-14 El Uval y 3-10 Usme Centro.

Las autoridades de tránsito están en el punto atendiendo la situación y recomiendan a conductores tomar rutas alternas como la calle 111A sur hasta la carrera 5, luego la calle 104 sur y retomar la Av. Caracas.