Impuesto vehicular 2026 en Santander: el pago ya está habilitado desde 1 enero

Desde el 1 de enero de 2026 está habilitado en Santander el pago del impuesto sobre vehículos automotores. Los propietarios de carros y motos matriculados en el departamento tienen plazo hasta el 30 de junio de 2026 para ponerse al día sin sanciones ni intereses.

La secretaria de Hacienda, Diana María Durán Villar, explicó que durante ese periodo los contribuyentes pueden declarar y pagar el impuesto sin costos adicionales por mora.

El impuesto vehicular es una de las principales fuentes de ingresos del departamento. Con estos recursos se financian proyectos de infraestructura vial, seguridad, salud y desarrollo regional, que impactan tanto a zonas urbanas como rurales.

Para facilitar el trámite, el pago está habilitado de forma virtual y presencial. En línea, los contribuyentes pueden ingresar al portal oficial.

De manera presencial, el pago se puede realizar en entidades bancarias como Bancolombia, Banco Popular, Banco de Occidente, Davivienda, BBVA, AV Villas y el Banco Agrario, además de corresponsales como Éxito y Efecty.

También hay puntos habilitados en la Casa del Libro Total, en:

Bucaramanga: Calle 35 # 9 – 81

Barrancabermeja: Carrera 8B # 50 – 28

San Gil: C.C. El Puente – Carrera 12 # 12 – 192, local 178

La recomendación para los propietarios de vehículos es cumplir con el pago antes del vencimiento, para evitar recargos y congestiones en los puntos de atención.

El plazo para cumplir con esta obligación vence el 30 de junio de 2026. Después de esa fecha, el impuesto empezará a generar sanciones e intereses por mora.