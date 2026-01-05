Asesinan a voluntario del Cuerpo de Bomberos de Saladoblanco

Un hecho de violencia sacudió al municipio de Saladoblanco, sur del Huila, tras confirmarse el asesinato de un voluntario del Cuerpo de Bomberos en zona rural de esta localidad. El crimen se registró en la noche del sábado 3 de enero en la vereda Pirulinda y es materia de investigación por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Guillermo Artunduaga López, de 49 años, quien era ampliamente conocido en la comunidad por su labor como integrante del voluntariado del Cuerpo de Bomberos de Saladoblanco. De acuerdo con información preliminar, el hombre se encontraba en su vivienda cuando salió al exterior y minutos después se escucharon varias detonaciones.

Artunduaga López fue hallado con múltiples heridas, al parecer causadas por perdigones de una escopeta. Fue trasladado de inmediato al Hospital San Antonio de Pitalito, donde ingresó sin signos vitales pese a los esfuerzos del personal médico.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Seccional de Investigación Criminal, asumieron los actos urgentes y avanzan en la recolección de información para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables. La Policía hizo un llamado a la comunidad para aportar información que permita avanzar en la investigación, garantizando absoluta reserva.