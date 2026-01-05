A la cárcel hombre que habría abusado sexualmente de su hija de 14 años en Bogotá

Bogotá D.C

Las autoridades capturaron a un hombre de 42 años señalado de abusar sexualmente de su hija de 14 años en una vivienda ubicada en el barrio San Antonio, ubicado en el norte de Bogotá.

De acuerdo con las primeras versiones, este hombre habría tocado a la niña en sus partes íntimas. La menor pidió auxilio y escapó saltando de la ventana de la vivienda hacia el primer piso, ahí fue resguardada por los vecinos.

“De acuerdo a versiones de su propia hija, mediante engaños y promesas habría realizado tocamientos indebidos”, precisó el teniente coronel, Ricardo Cháves, Comandante de la Estación de Policía de Usaquén.