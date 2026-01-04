Resultados Lotería de Boyacá HOY 3 de enero de 2026: consulte los premios

Lotería de Boyacá HOY 24 de mayo: estos son los números ganadores del Premio Mayor

La lotería de Boyacá, uno de los juegos de suerte y azar más tradicionales de Colombia vuelve a generar expectativa entre apostadores de todo el país con motivo de su sorteo habitual de este sábado, 3 de enero de 2026.

Le puede interesar: ¿Cómo jugar la lotería con su fecha de nacimiento? Aquí la formula

Sus sorteos se realizan semanalmente, todos los sábados por la noche, y son reconocidos por su cobertura nacional. La operación de la Lotería de Boyacá, como el de otras loterías en Colombia, está dentro del marco regulatorio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, administrado por Coljuegos, entidad estatal que supervisa y expide los reglamentos para este tipo de juegos.

Resultado Lotería de Boyacá HOY 3 de enero

El sorteo de hoy mantiene la expectativa de miles de colombianos que aguardarán los resultados del sorteo, cuyos números serán publicados a las 10:40 p.m.

Resultado a las 10:40 p.m.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá¡?

El jugador adquiere un número y una serie impresos en el billete, que pueden ser comprados en puntos físicos o a través de canales virtuales autorizados como LottiRed o Baloto y otros distribuidores de juego legal.

También es posible participar en la lotería en línea, opción que permite seleccionar el número de preferencia y jugar en tiempo real desde cualquier parte del país. El sorteo se transmite en vivo y, al finalizar, se publica la combinación ganadora de números y series.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá 2025?

El plan de premios vigente es uno de los más altos del país, los cuales están repartidos de la siguiente forma:

Premio Mayor : $15.000 millones

: $15.000 millones Premio Fortuna : $1.000 millones

: $1.000 millones Premio Alegría : $300 millones

: $300 millones Premio Ilusión : $100–300 millones

: $100–300 millones Premios Berraquera : 4 premios de $50 millones

: 4 premios de $50 millones Premios Optimismo : $20 millones cada uno para 15 ganadores

: $20 millones cada uno para 15 ganadores Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

Los premios de la Lotería de Boyacá varían según la cantidad de coincidencias que tengasu billete con el número y la serie sorteados.

¿Cómo reclamar si resulta ganador en la Lotería de Boyacá?

Las personas que hayan resultado ganadoras deben seguir un proceso específico para reclamar su dinero, el cual varía según el monto obtenido:

Premios menores a 50 UVT: Se pueden cobrar directamente en puntos de venta habilitados, presentando el billete original.

Se pueden cobrar directamente en puntos de venta habilitados, presentando el billete original. Premios entre 50 y 150 UVT: Es necesario diligenciar el formato que aparece al reverso del billete y presentarlo en oficinas de la entidad.

Es necesario diligenciar el formato que aparece al reverso Premios superiores a 150 UVT: El ganador debe comunicarse por correo electrónico a la dirección premios@loteríadeboyaca.com o acercarse personalmente a la sede principal en Tunja para completar el proceso de validación.

Le puede interesar: Números de chance que puede jugar de acuerdo con su fecha de nacimiento: ¿Cómo apostar?