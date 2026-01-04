Policía en Neiva cerró 2025 con más de 1.900 capturas

Ya en 2026, la Policía Nacional entregó el balance de seguridad correspondiente al año 2025 en Neiva, destacando resultados significativos en materia de lucha contra el delito y fortalecimiento de la convivencia ciudadana.

Según el informe oficial, durante 2025 se realizaron 1.961 capturas, afectando de manera directa a estructuras criminales que operaban en diferentes sectores de la ciudad. Además, las autoridades lograron la recuperación de 282 vehículos y 135 teléfonos celulares, devueltos a sus legítimos propietarios.

En el marco de las acciones contra el narcotráfico y otras economías ilegales, se incautaron más de 1,6 millones de dosis de estupefacientes, así como 226 armas de fuego y 166 equipos móviles, evitando que estos elementos siguieran siendo utilizados para la comisión de delitos.

El balance también da cuenta de la desarticulación de 14 grupos delincuenciales comunes organizados, con la captura de 39 de sus integrantes, golpeando de manera contundente el accionar criminal en la capital huilense.

En materia de convivencia ciudadana, la Policía impuso 6.672 comparendos por comportamientos contrarios a la norma, como parte de las estrategias de control, prevención y pedagogía implementadas durante el año anterior.

Archivo Policía Metropolitana de Neiva. Ampliar

Las autoridades resaltaron que estos resultados fueron posibles gracias al trabajo articulado con la administración municipal y el apoyo de la comunidad, y ratificaron que en 2026 se continuará reforzando la seguridad para garantizar una Neiva más segura y en paz.