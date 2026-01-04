La tolimense Laura Usme representa a Colombia en el Reinado Internacional del Café 2026

Tolima

Laura Usme, joven oriunda del municipio de Honda, fue elegida para representar a Colombia en el Reinado Internacional del Café 2026, que se realiza anualmente en Manizales, en el marco de la Feria de Manizales, y que reúne a candidatas de países cafeteros de América, Europa y Asia.

La representante colombiana llegó a la capital caldense el 3 de enero, fecha en la que inició su agenda oficial dentro del concurso, con el propósito de aportar al objetivo nacional de alcanzar la octava corona internacional en la historia del certamen.

El Reinado Internacional del Café, creado en 1957, es uno de los eventos culturales más importantes del país, debido a su proyección internacional y a su misión de exaltar la cultura cafetera, el turismo y el papel de la mujer como embajadora de las tradiciones y del desarrollo sostenible.

Laura Usme es enfermera, modelo y posee amplios conocimientos sobre la producción, comercialización y valor cultural del café, cualidades que fortalecen su rol como representante de un país líder en el sector cafetero a nivel mundial.

Durante su despedida en el Aeropuerto Perales, el secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro, destacó el significado de esta representación. “Laura es una embajadora que reúne talento, preparación y amor por su territorio; estamos seguros de que dejará en alto el nombre del Tolima y de Colombia en este importante certamen”, indicó el funcionario.

Por su parte, la representante colombiana agradeció el respaldo institucional y ciudadano. “Me siento profundamente orgullosa de representar a Colombia. Llevo conmigo el esfuerzo de nuestros caficultores y el apoyo del Tolima, y estoy preparada para asumir este reto con compromiso y responsabilidad”.

Usme fue la ganadora del Reinado Nacional del Café 2025, lo que le permitió representar a Colombia en el certamen internacional.