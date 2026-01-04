Incendio estructural afectó cuatro casas y dejó tres familias damnificadas en Manizales

Manizales

Un incendio afectó a un sector de Manizales conocido como el Mirador de Samaria o Asentamiento de Samaria, al norte de la ciudad, dejando tres familias damnificadas y cuatro viviendas afectadas

El cuerpo de bomberos de Manizales atendió la madrugada de este domingo 04 de enero, una conflagración que se registró en la comuna ciudadela del norte, sector conocido como Samaria o la invasión. Allí resultaron afectadas tres casas con pérdida total y una parcial . Afortunadamente la rápida reacción de los socorristas logró sofocar las llamas.

“A las 4:40 de la mañana de hoy domingo se nos reporta un incendio estructural en el barrio Samaria parte alta. Al llegar al sitio se trataba de varias viviendas en construcción de madera que estaban siendo afectadas por un incendio. Se hacen acomodos de todas las mangueras y líneas para atenderlo. Se empieza a controlar y evitar que el fuego se pasara a las viviendas de el costado izquierdo, es así como se logra evitar, desafortunadamente tres familias lo perdieron todo”, dijo el teniente Jorge Iván Quintero comandante de Bomberos de Manizales

En ese barrio ya se han registrado varios incendios, ante esto los bomberos hicieron un llamado a la prudencia y a evitar dejar velas encendidas o colillas de cigarrillos