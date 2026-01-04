Incautan 242 kilos de marihuana en la Autopista Norte; cargamento avaluado en $150 millones

Medellín, Antioquia

En un operativo de control vial, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá incautó 242 kilogramos de marihuana que eran transportados ocultos en un automóvil que se movilizaba por la Autopista Norte, en el tramo que conecta a Copacabana con Bello.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento tiene un valor comercial estimado de $150 millones, y habría sido destinado a su distribución en el Valle de Aburrá.

Retén permitió el hallazgo del estupefaciente

La incautación se produjo durante labores de verificación de vehículos y personas en un punto estratégico de la Autopista Norte. En medio de la inspección al automotor, los uniformados encontraron múltiples paquetes compactos que contenían la sustancia estupefaciente.

El estupefaciente estaba acondicionado de manera que no fuera visible a simple vista, lo que motivó una revisión detallada por parte de los policías.

Captura e imputación de cargos

En el procedimiento fue capturado un hombre de 30 años, quien conducía el vehículo al momento del operativo. Además del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, las autoridades detectaron irregularidades en el automotor, por lo que también se le imputará el delito de falsedad marcaria.

Durante el operativo fue incautado un teléfono celular, el cual será incorporado al proceso investigativo para establecer el origen y el destino del cargamento.

Estrategia de control en ejes viales

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general William Castaño Ramos, indicó que este resultado hace parte de las estrategias permanentes de control y vigilancia para proteger los principales ejes viales del área metropolitana.

El capturado y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial correspondiente.