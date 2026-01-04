Hallan cuerpo de Ana Lucía Villota, mujer desaparecida por de desbordamientos en Silvania

Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey , confirmó el hallazgo del cuerpo de Ana Lucía Villota Escandón, la mujer de 45 años que desapareció tras la tragedia invernal que ocurrió el 17 de noviembre de 2025 en el municipio de Silvania.

Luego de 47 días de búsqueda por parte de las autoridades y de su familia, los Bomberos encontraron el cuerpo de la mujer en la quebrada El Hato, el río Chocho y el río Sumapaz.

“El Cuerpo de Bomberos de Silvania informó el hallazgo de restos óseos en el río Sumapaz, en jurisdicción del mismo municipio, quienes adelantaron el procedimiento junto con personal de la SIJIN, mediante la inspección técnica al cadáver en la URI”, aseguró el gobernador Rey.

El mandatario regional expresó su solidaridad con la familia Villota Escandón en este momento doloroso.

Asimismo, hizo un llamado a tener precaución en las temporadas de lluvias por las crecientes súbitas que pueden cobrar, y a seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar riesgos.