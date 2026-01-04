Fluminense confía en Santiago Moreno y le cierra la puerta a histórico colombiano que lo buscó

Santiago Moreno durante los primeros días de pretemporada con el Fluminense / Fluminense.

Santiago Moreno no pudo brillar en Fluminense de Brasil durante el segundo semestre del 2025. El vallecaucano de 25 años fue adquirido por el club de Río de Janeiro para el segundo semestre del año, procedente del Portland Timbers de la MLS.

Moreno, quien llegó como una alternativa para suplir la baja de Jhon Arias, quien fue vendido al Wolverhampton, apenas disputó cinco partidos sin tener mayor trascendencia, sin poder convertir ni un solo tanto.

A pesar de que el rendimiento no fue el esperado, la directiva del Flu confía en el atacante colombiano y, según informó el Globo Esporte, principal medio deportivo de Brasil, rechazó una oferta de préstamo de un histórico del fútbol colombiano.

“La directiva del club mantiene la confianza en el rendimiento de Santi para 2026. Entienden que el jugador tuvo dificultades para adaptarse a Brasil, pero que con una pretemporada y más tiempo podrá encajar y rendir como se esperaba en el momento de su fichaje”, explicó el medio.

Globo reveló, además, que América de Cali, equipo donde se formó Moreno, pidió a préstamo al jugador. “El Fluminense rechazó este fin de semana una oferta del América de Cali por el delantero Santi Moreno. El equipo quería tener al jugador cedido por una temporada”, informó.

Santiago Moreno ya se presentó a la pretemporada del equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía, el medio asegura que podría tener minutos durante los primeros encuentros del Campeonato Carioca.