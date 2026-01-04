Extienen por seis meses más la medida de restricción de parrillero en moto en Sogamoso

La medida de la prohibición del parrillero en moto en Sogamoso irá hasta finales de junio de 2026. / Caracol Radio

Sogamoso

La Alcaldía de Sogamoso anunció la prórroga por seis meses más de la medida que restringe la circulación de parrillero en motocicleta en el centro de la ciudad, tras los resultados positivos obtenidos en materia de seguridad durante su implementación.

Según explicó el secretario de Gobierno, Alexander Merchán, el balance es altamente favorable, ya que durante el año 2025 no se registró ningún caso de fleteo.

“Dentro del análisis y el balance que teníamos del tema de seguridad, donde nos dio resultados significativos, es una medida que fue muy oportuna y pertinente realizar, tanto así, que para el año 2025 no tuvimos un solo caso de fleteo, no se vio comprometido ningún corresponsal bancario o ninguna entidad financiera frente a estos actos delictivos que en alguna ocasión generaron bastante preocupación para los sogamoseños”, aseguró el secretario.

Ante estas cifras, la Administración Municipal decidió extender la medida desde el pasado 1º de enero de 2026, con la expectativa de mantener la efectividad y fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional.

“Con ese resultado tan significativo en las estadísticas para Sogamoso, pues decidimos implementar la medida por seis meses más, trayendo todos estos buenos resultados y la efectividad y la capacidad operativa de la Policía Nacional, pues decidimos nuevamente implementarlo a partir del primero de enero hasta el mes de junio, donde esperamos que esta medida siga siendo tan efectiva y que nos siga arrojando estos resultados, que esperamos realmente redunden en la seguridad en la ciudad”, añadió Merchán.

La restricción, que funciona desde 2024 como plan piloto, aplica en el cuadrante centro de Sogamoso, específicamente desde la calle 21 (sector Laguito) hasta la calle 9, entre las carreras 9 y 14. El horario de control es de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.; fuera de ese rango, es decir, entre las 8:00 p. m. y las 8:00 a. m., la circulación se permite sin inconvenientes.

Aunque la medida ha generado molestias para algunos motociclistas que usan este medio de transporte de manera habitual, desde la Secretaría de Seguridad se reconoce que la ciudadanía se ha ido adaptando, entendiendo que se trata de una acción preventiva que ha demostrado ser efectiva para reducir delitos de alto impacto.

“Esta medida nos ha permitido tener efectividad, aunque estas acciones molestan un poco a todas aquellas personas que su medio de transporte es la motocicleta y tienen que trasladarse a varios sitios de la ciudad, pero que en cierta medida ya la gente se acostumbró a esta restricción porque nos ha demostrado que ha sido muy efectiva”, dijo el funcionario.

De manera paralela, la Administración Municipal, en articulación con la dirección del Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso (Intrasog) y el acompañamiento de la Policía Nacional, continúa adelantando campañas de socialización y concientización para informar a la comunidad sobre los alcances de la restricción y su importancia para la seguridad ciudadana.

Las autoridades recordaron que el incumplimiento de la norma conlleva sanciones, entre ellas la imposición de un comparendo y medidas correctivas por violación al decreto vigente.