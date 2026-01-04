Directivo del Imdri en Ibagué renunció por denuncia de violencia intrafamiliar

Tolima

El director financiero y técnico del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), David Cardozo, renunció a su cargo por un caso de presunta violencia de género o intrafamiliar ocurrido en un establecimiento gastronómico de la ciudad.

A comienzos del mes de diciembre de 2025 fue radicada una denuncia anónima en la Alcaldía de Ibagué, en la cual se revelaban hechos ocurridos seis meses atrás en un espacio abierto de un restaurante.

Según las cámaras de vigilancia del lugar, los hechos se registraron el 22 de junio de 2025, hacia las 6:07 de la tarde. En las imágenes se observa a David Cardozo forcejear con una mujer en una mesa del restaurante, al parecer por un teléfono celular. En medio del forcejeo, el hombre le habría propinado dos codazos a la mujer, quien presuntamente sería su pareja sentimental.

El hecho fue denunciado hasta diciembre de ese mismo año, por lo cual la queja fue remitida al Imdri, al tratarse de un instituto descentralizado. En diálogo con Caracol Radio, el gerente del Imdri, Felipe La Rota, entregó detalles del proceso.

“Se inicia una investigación interna con el funcionario y con las posibles personas implicadas. Efectivamente, se tiene una versión por parte del director, quien manifiesta mantener una relación con la persona que aparece en el video, quien es su actual pareja. En una circunstancia ocurrida hace seis meses, vivieron este episodio en un restaurante, tal como se observa en el video”, relató La Rota.

De acuerdo con el gerente, el propio Cardozo decidió presentar su carta de renuncia de manera voluntaria ante la gravedad de los hechos.

“El hombre está arrepentido por esta circunstancia que ocurrió hace mucho tiempo y que, entre la pareja, se manejó internamente, decidiendo darse una segunda oportunidad. Son situaciones que sobrepasan las esferas del Imdri, pero hoy en día lo personal y lo público deben manejarse de manera armoniosa”, explicó La Rota.

La renuncia del director Cardozo se hizo efectiva el 31 de diciembre, debido a las funciones administrativas propias de su cargo, especialmente demandantes durante la temporada de fin de año.

“El pago de las cuentas, el cambio de firmas y las funciones que este cargo implica. Cerrada la vigencia fiscal, se acepta la renuncia con efectos fiscales a partir del 31 de diciembre”, señaló el gerente.

Finalmente, La Rota rechazó “categóricamente” cualquier acto de violencia contra las mujeres y aseguró que su administración brindó todo el acompañamiento necesario para este tipo de casos.