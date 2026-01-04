¿Cómo va la seguridad en el primer día de la Feria de Manizales?

Manizales

La Policía Metropolitana de Manizales informa que el primer día de la Feria de Manizales se desarrolla con total normalidad, registrando un balance positivo en materia de seguridad, convivencia ciudadana y orden público.

Los eventos familiares, culturales y deportivos programados durante la jornada se llevaron a cabo con un feliz término, contando con una activa participación de la

ciudadanía y visitantes, quienes disfrutaron de las actividades en un ambiente de respeto y tranquilidad.

“Gracias al despliegue oportuno de las capacidades institucionales, el trabajo articulado entre las diferentes especialidades del servicio de policía y la corresponsabilidad de la comunidad, se garantizó la seguridad en los escenarios de alta afluencia, así como la atención preventiva y disuasiva en los distintos sectores de la ciudad”, coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales

La Policía Metropolitana de Manizales reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera cercana a la ciudadanía, fortaleciendo las acciones de prevención, control

y acompañamiento durante el desarrollo de la Feria, con el objetivo de que propios y

visitantes vivan una celebración segura, en sana convivencia y con pleno respeto porla vida.