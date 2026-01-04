Colombia refuerza atención en frontera ante presión migratoria

Norte de Santander.

El gobierno nacional fortaleció la respuesta integral en la frontera colombo-venezolana ante el aumento de la presión migratoria y los retos humanitarios que enfrenta la región.

Como medida inmediata, se decretó i, con el objetivo de garantizar la atención de la población residente y de los migrantes que ingresan al país.

Según la directora del Dapre, Angie Rodríguez, “el Ministerio de Salud recuerda que a finales de diciembre se giraron más de 600 mil millones de pesos a la red de servicios, lo que permite una disponibilidad complementaria de recursos y garantiza la atención sin discriminación”.

En paralelo, el Gobierno implementó un registro tecnológico de migrantes en tiempo real, diseñado para identificar y caracterizar los flujos migratorios.

Rodríguez explicó que esta herramienta “fortalece la capacidad de respuesta del Estado colombiano en la frontera y permite contar con información precisa y actualizada sobre la llegada de ciudadanos extranjeros”, lo que facilita la planificación de recursos y la coordinación interinstitucional.

El componente humanitario también se refuerza con programas orientados a garantizar acceso a alimentos, salud y educación, y prevenir la discriminación o violencia contra la población migrante. Se mantienen convenios con el Programa Mundial de Alimentos y el ICBF, enfocados especialmente en la protección integral de niños, niñas y adolescentes, con acuerdos vigentes en Arauca, La Guajira y Norte de Santander.

La directora Rodríguez resumió el enfoque integral: “Estamos combinando medidas de salud, asistencia humanitaria y control migratorio para atender de manera coordinada las necesidades de quienes cruzan la frontera y proteger a la población más vulnerable en Colombia”.

Esta estrategia refleja la intención del Gobierno de ofrecer una respuesta efectiva y coordinada, que asegure tanto la atención inmediata como la protección de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la región fronteriza.