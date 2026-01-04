Cae presunto extorsionista en zona rural de Suaza, Huila

En una acción conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército, fue capturado en flagrancia un hombre señalado de extorsionar a habitantes del centro poblado Gallardo, en zona rural del municipio de Suaza, sur del Huila.

El operativo se desarrolló tras la denuncia oportuna de la comunidad, que alertó sobre la presencia de un individuo que estaría exigiendo dinero mediante intimidaciones. De inmediato, unidades del Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, en coordinación con el Ejército Nacional, se desplazaron al sector indicado.

Gracias a la información ciudadana, las autoridades lograron interceptar al sospechoso cuando se movilizaba en una motocicleta. Durante el registro le fueron hallados panfletos alusivos a un grupo disidente, dinero en efectivo —al parecer producto de la extorsión— y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la autoridad competente.

Archivo Policía Huila. Ampliar

El caso fue asumido por unidades del GAULA de la Policía Nacional, que adelantan las investigaciones para establecer si el capturado estaría vinculado a otros hechos de extorsión registrados en la zona bajo la misma modalidad.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del delito de extorsión y será un juez de control de garantías quien defina su situación jurídica.