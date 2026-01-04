Policía reporta 14 capturas y reducción de siniestros viales en el Huila

La Policía Nacional en el Huila entregó un positivo balance de seguridad correspondiente al primer fin de semana del año 2026, tras el despliegue de planes operativos, preventivos y de control en diferentes municipios del departamento, con el objetivo de garantizar la convivencia y la tranquilidad ciudadana.

Como resultado de estas acciones, fueron capturadas 14 personas en flagrancia por delitos como lesiones personales, extorsión, receptación, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Además, se logró la recuperación de ocho motocicletas y dos vehículos que habían sido reportados como hurtados.

Durante los procedimientos, las autoridades también incautaron cinco armas de fuego y 35 armas cortopunzantes, retirándolas de circulación para prevenir hechos que pusieran en riesgo la vida e integridad de la comunidad.

En materia de movilidad, la Policía de Tránsito reportó una disminución en víctimas por siniestros viales en la Ruta Nacional 45, por donde se movilizaron más de 40.000 vehículos. La institución reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea 123.