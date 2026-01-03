Delcy Rodríguez: exigimos la liberación de Nicolás Maduro, no volveremos a ser colonia de nadie
En su reaparición la vicepresidenta Delcy Rodríguez, afirmó que el único mandatario de Venezuela es Nicolás Maduro Moros.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a us primeras declaraciones públicas luego de la captura del presidente Nicolás Maduro, un hecho que calificó como una “agresión intencionada” y una violación flagrante del derecho internacional.
La vicepresidenta, cuestionada por supuestamente haber ayudado a Estados Unidos con la captura de Nicolás Maduro, empezó sus declaraciones asegurando que: “Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, único presidente de Venezuela Nicolás Maduro (…) no volveremos a ser esclavos ni colonia de nadie".
En el mensaje Rodríguez aseguró que la integridad territorial del país fue “salvajemente atacada” durante la madrugada y afirmó que la comunidad internacional ha expresado respaldo a Venezuela.
Según la vicepresidenta, gobiernos de distintas regiones, incluidos China, Rusia, países de América Latina y el Caribe, así como naciones de África y Asia, habrían manifestado su “impacto” por lo ocurrido.
Delcy Rodríguez afirmó que el episodio que se vivió en su país la madrugada de este 3 de enero, vulnera los artículos uno y dos de la Carta de las Naciones Unidas y lo describió como un acto “vergonzoso” que pretende “llevar de nuevo a las tinieblas” a un país que, dijo, ya rompió sus cadenas.
Retomó palabras atribuidas al propio Maduro sobre la disposición del Gobierno a mantener canales de diálogo y una agenda constructiva con la comunidad internacional, incluido el pueblo de Estados Unidos.
No obstante, afirmó que la respuesta fue una “agresión” que, en su concepto, quebranta la legalidad internacional y los mecanismos del sistema de derechos humanos.
La vicepresidenta hizo un llamado a la unidad nacional y a la “fusión policial, militar y popular” para la defensa de la soberanía y la independencia del país.
“Jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio”, afirmó, al invocar figuras históricas como Simón Bolívar, Francisco de Miranda y los héroes de la independencia.
Rodríguez también denunció lo que calificó como un “bloqueo” y un “sitiamiento” contra Venezuela, al que señaló de constituir una “barbarie” y de configurar presuntos delitos de lesa humanidad.
En ese contexto, resaltó la capacidad productiva del país y la organización social para garantizar alimentos, medicamentos y bienes esenciales, pese a las adversidades.
¿Captura o secuestro?
Finalmente, la vicepresidenta expresó indignación por lo que describió como el “secuestro ilegal e ilegítimo” del presidente Maduro y de la primera dama, e indicó que se activaron medidas a nivel nacional.
“Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro”, concluyó, al reiterar el llamado a la movilización y a la defensa de la vida y la soberanía venezolana.