Dictadores que han sido capturados en Latinoamérica: Noriega de Panamá, Nicolás Maduro y más

La reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump en medio de un ataque con explosiones y detonaciones de misiles en zonas militares y urbanas de Caracas y estados vecinos, durante la madrugada de este sábado, 3 de enero, avivó el debate sobre el historial de intervenciones militares y dictaduras de América Latina.

La detención de gobernantes autoritarios ha sido un hecho generalmente vinculado a quiebres institucionales, intervenciones internacionales o procesos judiciales posteriores a la pérdida de poder. Estos son los casos de dictaduras más relevantes en la región:

Manuel Antonio Noriega (Panamá)

Uno de los casos más documentados es el de Manuel Antonio Noriega, jefe de facto de Panamá entre 1983 y 1989.

Noriega fue capturado el 3 de enero de 1990 durante una invasión militar de Estados Unidos a Panamá, en una operación oficialmente declarada por este gobierno. Tras su captura, fue juzgado por tribunales federales y condenado por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

Posteriormente, Noriega fue extraditado a Francia y a Panamá, donde enfrentó condenas adicionales por las autoridades panameñas.

Alberto Fujimori (Perú)

Otro precedente relevante es Alberto Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y 2000. Aunque no fue capturado durante su mandato, su caso cobró protagonismo por la actuación judicial posterior. Fujimori fue detenido en Chile en 2005 tras ingresar al país con documentación oficial, y posteriormente extraditado a Perú en 2007 mediante una resolución de la Corte Suprema chilena. Fue condenado por los delitos de lesa humanidad, corrupción y abuso de poder, en procesos llevados a cabo por el sistema judicial peruano.

Vladimiro Montesinos (Perú)

Vladimiro Montesinos, figura central del régimen de Fujimori y jefe de inteligencia del Estado peruano fue capturado en 2001 en Venezuela tras una orden de captura internacional y entregado a Perú por vía oficial. Aunque no fue jefe de Estado, su detención forma parte del desmantelamiento institucional de un régimen autoritario y refleja la cooperación interestatal frente a delitos de alto nivel.

Efraín Ríos Montt (Guatemala)

En Guatemala, el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt quien gobernó entre 1982 y 1983 fue detenido en 2012 por orden judicial. La captura se produjo décadas después de su gobierno, en el marco de un proceso penal por genocidio y crímenes contra la humanidad impulsado por el Ministerio Público guatemalteco. Su condena fue posteriormente anulada por decisiones judiciales internas.

Jorge Rafael Videla (Argentina)

El exmilitar que gobernó de facto en Argentina entre 1976 y 1981 gracias a un golpe de Estado. Fue arrestado tras el retorno a la democracia en Argentina. Aunque fue indultado inicialmente, el indulto fue anulado y Videla murió en prisión en 2013 mientras cumplía cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Videla fue condenada cadena perpetua en 2010 por la desaparición de 31 detenidos y a otros 50 años en 2012 por el robo de niños en centros de detención clandestinos. Fue el último de los militares que formaron la primera Junta Militar, integrada también por el comandante Orlando Agosti.

Nicolás Maduro (Venezuela)

La captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, este sábado, sumió al país en una incertidumbre después del anuncio del presidente Donald Trump de que gobernarán esta nación suramericana hasta que sea posible una transición democrática.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán cargos formales ante una corte federal en Nueva York.

Según el Departamento de Justicia, Maduro fue acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para usar estas armas contra el país. La acusación también incluye al hijo del mandatario, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, y a Diosdado Cabello Rondón.

El avión militar que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, aterrizó en la tarde de este sábado, 3 de enero, en Nueva York, donde está previsto que comparezca ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos.

La aeronave que trasladó a Maduro y a su esposa aterrizó este sábado, específicamente en la Base de la Guardia Nacional Aérea en el aeropuerto Internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales lo custodiaron hasta abordar un vehículo.

Se espera que Maduro sea trasladado a una centro de reclusión en dónde permanecerá hasta que sea llevado a juicio.