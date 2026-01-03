Junior ya tendría el reemplazo de José Enamorado para la Copa Libertadores ¿De quién se trata?

Junior, actual campeón del fútbol colombiano, podría perder a uno de sus jugadores claves para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores, cupo que consiguieron tras derrotar 4-0 a Deportes Tolima en la final de la Liga Colombiana-II.

Lo que más llama la atención entre los hinchas del Tiburón es que aún no se ha hecho oficial ninguna salida de su plantilla, aunque solo ha anunciado un refuerzo para la temporada 2026. Se trata de Jannenson Sarmiento, quien llegó procedente de Unión Magdalena tras destacarse por su buen rendimiento.

José Enamorado es una de las piezas importante para Alfredo Arias, teniendo en cuenta que se destacó principalmente en el segundo semestre de la Liga Colombiana tras anotar tres de los cuatro goles en la final contra los Pijaos. Sin embargo, el delantero estaría en el radar de uno de los equipos grandes de Brasil: Gremio de Porto Alegre.

“Luis Castro pidió refuerzos y Gremio intentará avanzar en las negociaciones por José Enamorado, además de concretar el fichaje de Tetê. El club prepara una nueva oferta al Junior de Barranquilla por el delantero colombiano de 26 años, por un valor cercano a los 31,5 millones de reales”, informó la cuenta Gremio TimeLine a través de X.

Cristian Barrios podría llegar a Junior

El delantero del América de Cali, Cristian Barrios, aparece como una de las principales opciones para reemplazar a José Enamorado en caso de que se concrete su traspaso a Porto Alegre, Brasil. El accionista del conjunto Escarlata, Tulio Gómez, pediría inicialmente alrededor de un millón y medio de dólares por el jugador, aunque esta cifra podría reducirse hasta el millón.

Cabe recordar que Barrios llegó al América hace tres años y su rendimiento ha sido irregular, situación que ha generado cierta distancia con la afición escarlata. Incluso, en distintas oportunidades, el futbolista ha manifestado públicamente su simpatía por el equipo barranquillero.