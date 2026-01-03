Mauricio Cárdenas: “Caída de Maduro abre una oportunidad histórica para restablecer la democracia”

En entrevista con Caracol Radio, Cárdenas afirmó que la salida de Maduro representa el fin de una dictadura “Creo que este es un día alegre, importante, de optimismo para todos los demócratas del mundo. Pues cayó un tirano, cayó una dictadura, cayó una dictadura más opresora que tenía a la población venezolana sometida en una crisis muy profunda, violadora de derechos humanos”.

Cuyos efectos —dijo— han impactado directamente a Colombia “Facilitadora de crímenes transnacionales, muchos de ellos afectando a Colombia, como el narcotráfico, el terrorismo, el apoyo a los grupos armados organizados. Es decir, algo muy malo para Venezuela, algo muy malo para Colombia y algo muy malo para la democracia” Agrego el precandidato.

Transición democrática y rol de Colombia

Para Cárdenas, el paso inmediato debe ser el restablecimiento de la democracia mediante el reconocimiento de los resultados electorales y una transición política que permita la recuperación institucional de Venezuela. En ese proceso, señaló que Colombia debe jugar un papel activo, pero con límites claros.

“Colombia no puede convertirse en santuario de los acólitos del régimen de Maduro. Debe facilitar la transición democrática”, enfatizó.

El exministro también expresó su preocupación frente a los anuncios por parte del ministro Mario Benedetti, sobre una eventual emergencia económica o una posible conmoción interior, argumentando que estas medidas podrían derivar en decisiones que afecten la institucionalidad democrática del país.

“Esto sería gravísimo porque sabemos que estas medidas, estos estados de excepción, en Colombia el presidente Petro los utiliza para romper con las instituciones, para tomar medidas que son antidemocráticas” agregó Cardenas.

Seguridad y frontera: foco en el ELN

En materia de seguridad, Cárdenas sostuvo que el nuevo escenario regional debe aprovecharse para reforzar el control del territorio colombiano, especialmente en la frontera con Venezuela. Aseguró que la caída del régimen chavista debilita a estructuras armadas como el ELN.

Además, sobre la situación de orden público, el exministro hizo un llamado directo al Ministerio de Defensa para actuar en la frontera. “Ministro, no piense que el problema está en Venezuela, el problema está en Colombia. Aproveche más bien esta oportunidad, combata el ELN en la frontera”.

Democracia y economía

Finalmente, Cárdenas abordó el impacto económico del nuevo escenario regional y fue enfático en su diagnóstico:

“La democracia es al final del día la única fórmula de éxito en materia económica. Las dictaduras siempre terminan mal en materia económica”.

El candidato concluyó en los microfonos de Carcol Radio que, lo ocurrido abre la puerta a una transición democrática en Venezuela, luego de años de crisis política, social y humanitaria.

