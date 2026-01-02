El 70 % de la vivienda usada en venta en Medellín ya supera los $500 millones

Medellín, Antioquia

Medellín cerró 2025 con un mercado inmobiliario tensionado por precios elevados, especialmente en el segmento de vivienda usada. De acuerdo con cifras procesadas a partir de la oferta publicada en Metrocuadrado, cerca del 70 % de los inmuebles usados en venta en la ciudad superan los 500 millones de pesos, una proporción que confirma el encarecimiento sostenido del acceso a vivienda en la capital antioqueña.

Entre enero y octubre de 2025, la plataforma registró más de tres millones de búsquedas de apartamentos, apartaestudios y casas en Medellín, reflejando una demanda activa que contrasta con la limitada oferta en rangos de precios medios y bajos. En promedio, cada mes hubo más de 37.000 inmuebles disponibles, de los cuales el 51 % correspondió a vivienda en venta y el 49 % a arriendo.

El comportamiento del mercado se explica, en parte, por el crecimiento del interés de extranjeros, ejecutivos y nómadas digitales, así como por la concentración de la oferta en estratos 5 y 6, donde se ubica la mayor parte de la vivienda con valores superiores a los 500 millones de pesos.

Laureles, Lomas de los Bernal y Castropol, los barrios más buscados

Los datos de Metrocuadrado muestran que Laureles, Lomas de los Bernal y Castropol fueron los barrios con mayor demanda para vivir en Medellín durante 2025. Estos sectores concentraron el mayor número de consultas, impulsados por su ubicación, oferta de servicios, conectividad y perfil residencial.

En el caso de Laureles, el barrio se consolidó como el más buscado de la ciudad, con más de 220.000 búsquedas en los primeros diez meses del año. La oferta incluye desde apartaestudios pequeños hasta casas de gran formato, con precios de venta que oscilan entre 180 millones y 3.000 millones de pesos, y cánones de arriendo que van desde 1,1 millones hasta 25 millones de pesos mensuales.

Lomas de los Bernal ocupó el segundo lugar en interés, con más de 202.000 búsquedas, destacándose por una oferta mayoritariamente de apartamentos y un entorno residencial más tranquilo. En este sector, los apartamentos en venta se ubican entre 270 millones y 1.000 millones de pesos, mientras que las casas alcanzan valores de hasta 1.200 millones.

Castropol cerró el podio con más de 171.000 búsquedas, consolidándose como uno de los sectores más apetecidos por compradores e inquilinos de alto poder adquisitivo. Allí, los precios de venta llegan hasta 3.000 millones de pesos, y los arriendos superan en algunos casos los 17 millones mensuales.

Un mercado dominado por precios altos

El análisis de la oferta evidencia que el 71 % de las viviendas publicadas en Medellín tienen precios superiores a los 500 millones de pesos, una tendencia que se replica tanto en vivienda nueva como usada, aunque con mayor peso en esta última. En el mercado de arriendo, los cánones más ofertados se concentran entre 2 y 5 millones de pesos mensuales, especialmente en inmuebles de entre 50 y 150 metros cuadrados.

Según la Lonja de Medellín y Antioquia, esta estructura de precios ha venido acompañada de una rentabilidad relativamente estable. La tasa de rentabilidad anual de los inmuebles en el Valle de Aburrá oscila entre 3,4 % y 4,3 %, dependiendo del rango de precios, con un desempeño más alto en los segmentos de menor valor y una rentabilidad moderada en el mercado premium.

Presión sobre el acceso a vivienda

El predominio de inmuebles con precios superiores a los 500 millones de pesos plantea desafíos para el acceso a vivienda en Medellín, especialmente para hogares de ingresos medios. A esto se suma el impacto de la demanda internacional y los procesos de valorización en sectores tradicionalmente residenciales, que han contribuido a encarecer la vivienda usada y a reducir las opciones disponibles en rangos de precios más bajos.

En este contexto, Laureles, Lomas de los Bernal y Castropol no solo se consolidaron como los barrios más buscados en 2025, sino también como un reflejo de un mercado inmobiliario cada vez más exclusivo y competitivo en la capital antioqueña.