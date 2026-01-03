Jhon Arias marca su primer gol en Premier League: vea acá el tanto en Wolves - West Ham. (Photo by Brett Patzke - WWFC/Wolves via Getty Images) / Brett Patzke - WWFC

¡Bautizo de gol para Jhon Arias en Inglaterra! Este sábado 3 de enero, el volante colombiano consiguió su primera anotación en la Premier League con el Wolverhampton, esto durante el partido frente al West Ham en el Molineux Stadium.

El tanto de Arias llegó recién transcurridos 4 minutos de partido, cuando Hwang Hee-chan recibió por sector izquierdo, desbordó a pura velocidad y envió un centro rasante que el chocoano únicamente tuvo que empujar.

Vea el primer gol de Jhon Arias con los Wolves en Premier League

LA ESPERANZA DE LOS WOLVES SE LLAMA JHON ARIAS: el colombiano apareció por el centro para coronar un buen contraataque de su equipo y poner el 1-0 sobre West Ham.



LA ESPERANZA DE LOS WOLVES SE LLAMA JHON ARIAS: el colombiano apareció por el centro para coronar un buen contraataque de su equipo y poner el 1-0 sobre West Ham.

Se trata de la primera anotación de Jhon Arias en 21 partidos disputados con el Wolverhampton, transcurrida la primera parte de la temporada 2025-26. También se trata de su única participación directa de gol, teniendo en cuenta que hasta el momento no registra asistencias.

En desarrollo...