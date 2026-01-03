Deportivo Cali confirma sorpresivo fichaje para el 2026: repase acá su listado de fichajes

Deportivo Cali confirma sorpresivo refuerzo para el 2026: repase acá su listado de fichajes / @DeportivoCaliCP

Continúa moviéndose el mercado de fichajes en Colombia. Este viernes 2 de enero, el Deportivo Cali, uno de los equipos llamados a ser protagonista en la temporada 2026, anunció un nuevo fichaje.

A través de redes sociales, el cuadro vallecaucano le dio la bienvenida a Ronaldo Pájaro, joven mediocampista que llega proveniente de Fortaleza. Tras un par de publicaciones de expectativa, el equipo puso lo siguiente: “Nuestra mitad de cancha tendrá aún más fortaleza con su llegada. Es un joven talento con mucha proyección y con carácter para defender este escudo con honor y orgullo”.

Posteriormente, se divulgaron las imágenes en las que se ve al futbolista de 23 años firmando su contrato, el cual tendrá vigencia durante las próximas tres temporada (hasta diciembre del 2028).

Asimismo, en la negociación, el equipo azucarero se quedó con el 50% de su pase, mientras que la mitad restante permanece en Fortaleza, equipo que lo lanzó al estrellato.

Pájaro, tasado en 800 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt, llega al segundo equipo de su prometedora carrera deportiva. Reto sumamente importante, para un jugador que ahora se enfrenta a una afición exigente y un equipo con pretensiones altas.

Con el cuadro capitalino disputó un total de 154 partidos, repartidos en 10.100 minutos de juego. Anotó cuatro goles, repartió seis asistencias, fue amonestado en 41 oportunidades y 3 veces fue expulsado.

