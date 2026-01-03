Comunidad venezolana en Medellín se moviliza tras la captura de Nicolás Maduro

Medellín, Antioquia

La comunidad venezolana radicada en Medellín se congregará este sábado en el Parque de las Luces, en el centro de la ciudad, a partir de las 2:00 de la tarde, tras conocerse la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno nacional. En Antioquia residen cerca de 400.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales 250.000 viven en Medellín, y el 63 % se encuentra en condición de pobreza.

La concentración fue convocada por organizaciones y líderes de la diáspora venezolana como un espacio de encuentro, expresión simbólica y seguimiento a los acontecimientos políticos que se desarrollan en Venezuela tras la captura del mandatario.

Concentración en el Parque de las Luces desde la tarde

De acuerdo con la información conocida, el punto de encuentro será el Parque de las Luces, uno de los escenarios más representativos del centro de Medellín y habitual lugar de manifestaciones ciudadanas. La jornada está prevista para iniciar a las 2:00 p. m. y se espera la asistencia de ciudadanos venezolanos residentes en distintos sectores del Valle de Aburrá.

Hasta el momento, no se han anunciado cierres viales ni restricciones especiales, aunque las autoridades locales mantienen monitoreo preventivo por tratarse de una convocatoria pública de alta sensibilidad política y social.

Medellín, principal receptor de migrantes venezolanos en Antioquia

Antioquia es uno de los departamentos con mayor número de migrantes venezolanos en Colombia. Según las cifras disponibles, alrededor de 400.000 venezolanos residen en el departamento, y Medellín concentra aproximadamente 250.000, lo que representa más del 60 % de la población migrante venezolana en Antioquia.

Este fenómeno migratorio ha tenido un impacto directo en dinámicas sociales, laborales y económicas de la ciudad, especialmente en comunas del norte y del centro, donde se concentra una parte significativa de esta población.

El 63 % de los venezolanos en Medellín vive en condición de pobreza

Los datos sociales revelan una situación crítica. El 63 % de la población venezolana radicada en Medellín vive en condición de pobreza, enfrentando barreras de acceso a empleo formal, vivienda estable y servicios básicos. Esta realidad ha sido reiterada por organizaciones humanitarias y autoridades locales en distintos informes durante los últimos años.

La convocatoria en el Parque de las Luces se da, precisamente, en medio de ese contexto de vulnerabilidad, en el que muchos migrantes mantienen vínculos familiares y emocionales con Venezuela y siguen de cerca los acontecimientos políticos que podrían incidir en un eventual retorno o en cambios estructurales en su país de origen.