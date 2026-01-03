A todo tirano le llega su hora, Federico Gutiérrez sobre Nicolás Maduro

Medellín, Antioquia

Tras los bombardeos registrados en la madrugada de este 3 de enero en Caracas y la captura confirmada de Nicolás Maduro, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció públicamente con un mensaje de respaldo al pueblo venezolano y a la población migrante que reside en la ciudad.

El mandatario local reaccionó luego de conocerse la captura de Maduro, en un escenario en el que, aunque el régimen venezolano no ha caído formalmente y figuras secundarias permanecen al mando, se configura un punto de quiebre político y simbólico tras más de una década de control autoritario.

“A todo tirano le llega su hora”

A través de su cuenta oficial en la red social X, Federico Gutiérrez celebró la captura del líder del chavismo y expresó un mensaje directo de apoyo a los venezolanos dentro y fuera de su país.

“Venezuela libre. A todo tirano le llega su hora”, escribió el alcalde, al tiempo que manifestó que desde Medellín se acompaña al pueblo venezolano y no a la dictadura que, según afirmó, destruyó el país y forzó el éxodo de millones de ciudadanos.

El pronunciamiento se dio pocas horas después de los bombardeos ejecutados en Caracas durante la madrugada de este viernes y de la posterior confirmación de la captura de Maduro.

Medellín y la dimensión migratoria venezolana

En su mensaje, Gutiérrez puso el foco en el impacto que la crisis venezolana ha tenido sobre Medellín. Recordó que la población migrante venezolana representa hoy más del 10 % de los habitantes de la ciudad, con más de 250.000 personas que llegaron huyendo del régimen.

Según el alcalde, gran parte de esa población mantiene la expectativa de regresar a su país una vez se consolide un cambio político real. “Siempre han tenido el anhelo de ver caer al dictador y reencontrarse con sus familias en una Venezuela libre”, expresó.