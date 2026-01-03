Cárcel para el presunto responsable de un homicidio en Saldaña, Tolima

Tolima

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Bradith Fernando Molina Carvajal, el presunto responsable de un homicidio ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio El Palmar de Saldaña (Tolima).

Los elementos materiales indican que Molina Carvajal sería el responsable de atacar con arma de fuego a José Hernando Valdez Rodríguez en vía pública y posteriormente escapar del lugar.

Luego de varias labores de policía judicial, fue identificado plenamente y capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades de la Sijín de la Policía Nacional.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, ambas conductas agravadas. Molina Carvajal deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El nombre de Bradith Fernando Molina Carvajal también tomó relevancia en Ibagué durante los últimos días, luego de que una mujer, identificada como Michel Rueda, denunciara en medios de comunicación que era víctima de maltratos y amenazas por parte de este hombre.