Capturan a tres disidentes de las Farc por extorsiones en zona rural de Ibagué

Tolima

En la vereda San Rafael, zona rural de Ibagué, tropas del Gaula Militar Tolima de la Sexta Brigada del Ejército Nacional capturaron a tres presuntos integrantes del frente Joaquín González de las disidencias de las Farc, en la línea de alias Calarcá.

De acuerdo con el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, la operación militar, realizada el primero de enero, permitió la captura de los tres hombres, quienes venían atemorizando y extorsionando a los residentes de la zona.

“Estos sujetos venían realizando amenazas, haciendo referencia al frente Joaquín González. Se logró la incautación de material de intendencia perteneciente a esta estructura, así como algunas prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, brazaletes y otros elementos”, detalló el coronel Pérez.

Asimismo, el oficial reveló que fueron incautadas armas como escopetas y una pistola, con las cuales los disidentes de las Farc intimidaban a los habitantes de la vereda San Rafael y sus alrededores.

“En estos momentos se está presentando a estos sujetos ante las autoridades judiciales para la legalización de su captura y dejarlos a buen recaudo”, señaló el coronel Pérez.