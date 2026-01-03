Ibagué

Capturan a tres disidentes de las Farc por extorsiones en zona rural de Ibagué

Un operativo del Gaula Militar Tolima permitió la captura de tres presuntos integrantes de las disidencias de alias Calarcá que extorsionaban e intimidaban a comunidades rurales en Ibagué.

Capturan a tres disidentes de las Farc por extorsiones en zona rural de Ibagué

Alejandro Hernández

Tolima

En la vereda San Rafael, zona rural de Ibagué, tropas del Gaula Militar Tolima de la Sexta Brigada del Ejército Nacional capturaron a tres presuntos integrantes del frente Joaquín González de las disidencias de las Farc, en la línea de alias Calarcá.

De acuerdo con el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, la operación militar, realizada el primero de enero, permitió la captura de los tres hombres, quienes venían atemorizando y extorsionando a los residentes de la zona.

“Estos sujetos venían realizando amenazas, haciendo referencia al frente Joaquín González. Se logró la incautación de material de intendencia perteneciente a esta estructura, así como algunas prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, brazaletes y otros elementos”, detalló el coronel Pérez.

Asimismo, el oficial reveló que fueron incautadas armas como escopetas y una pistola, con las cuales los disidentes de las Farc intimidaban a los habitantes de la vereda San Rafael y sus alrededores.

“En estos momentos se está presentando a estos sujetos ante las autoridades judiciales para la legalización de su captura y dejarlos a buen recaudo”, señaló el coronel Pérez.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad