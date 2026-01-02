Transportadores advierten crisis y posible colapso del sector por alzas en ACPM y gasolina

Gremio camionero asegura que el aumento de combustibles y costos operativos hace inviable la actividad del transporte de carga

Boyacá

El gremio del transporte de carga en Colombia lanzó una nueva alerta por los recientes incrementos en el precio del ACPM y la gasolina, asegurando que la suma de estos aumentos, junto con otros costos operativos, pone en riesgo la estabilidad del sector y podría derivar en un colapso durante 2026.

Así lo manifestó Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Integral de Transporte, quien señaló que el Gobierno Nacional estaría incumpliendo los acuerdos alcanzados con los camioneros tras las anteriores jornadas de movilización.

Según explicó Medrano, en los últimos meses el ACPM ha registrado incrementos sucesivos de 99 y 100 pesos, que se suman a un aumento acumulado cercano a los 1.200 pesos. “Estos incrementos van en contravía de los compromisos que se habían adquirido con el sector transporte de carga”, afirmó.

El dirigente gremial advirtió que el impacto no se limita al precio de los combustibles. A esta situación se suman el aumento del salario mínimo, el ajuste de los peajes con base en el IPC, el incremento del SOAT, la tecnomecánica, el mantenimiento de los vehículos y el alza generalizada de los insumos necesarios para la operación.

“Estamos enfrentando un aumento de absolutamente todos los costos. Sin una actualización real de las tarifas, el transporte de carga deja de ser económicamente viable”, sostuvo Medrano.

Además, alertó que el panorama actual amenaza los avances en la formalización del sector, especialmente en lo relacionado con las condiciones laborales de los conductores. Indicó que muchos transportadores cumplen hoy con el pago de salario básico, seguridad social, pensión y riesgos laborales, pero que estos compromisos se vuelven insostenibles con las alzas actuales.

“Si no se pueden cubrir los costos que exige la ley, el sector corre el riesgo de volver a la informalidad, lo que se traduce en más desempleo y un impacto negativo para la economía del país”, señaló.

Finalmente, el presidente de la Cámara Integral Mundial de Transporte hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la ministra de Transporte para instalar una mesa de diálogo urgente que permita revisar los acuerdos vigentes y definir el rumbo del transporte de carga en Colombia. No descartó que, ante la falta de soluciones, las bases camioneras evalúen nuevas movilizaciones en el transcurso de 2026.