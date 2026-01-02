Toque de queda para menores logra histórica reducción de homicidios en Neiva

La Alcaldía de Neiva y la Secretaría de Gobierno entregaron un balance positivo de las medidas de toque de queda para menores de edad, destacando una reducción del 98 % en homicidios que involucran a niños, niñas y adolescentes en la ciudad.

El Director de Convivencia y Seguridad Neiva, Alexis Javier Trujillo, informó que durante el periodo evaluado solo se registró un caso en el que el victimario fue un menor, lo que, según el funcionario, demuestra la contundencia de la estrategia. Por directriz del alcalde, las autoridades mantendrán operativos permanentes, con el objetivo de proteger la integridad y la honra de la infancia neivana.

Las acciones de control se han intensificado en la comuna 6, con intervenciones en sectores como Cuarto Centenario, Bosques de San Luis, Santa Isabel y Timanco, donde se busca reducir factores asociados a la delincuencia juvenil y los problemas de convivencia. Dentro de estas labores, se vigilan establecimientos de venta de granizados, ante sospechas de consumo de sustancias psicoactivas.

En materia judicial, Trujillo confirmó la captura del presunto responsable de un homicidio en el corregimiento del Caguán y señaló que avanzan de manera satisfactoria las investigaciones por el asesinato ocurrido a comienzos de diciembre en el barrio Villacafé.

En cuanto a las sanciones, se han impuesto más de 25 comparendos, principalmente en las comunas 6, 8, 9 y 10. No obstante, el director aclaró que la estrategia no se limita a castigar económicamente a los padres, sino que apunta a una intervención social integral para entender por qué los menores permanecen en las calles sin supervisión adulta.

Este trabajo se desarrolla de manera articulada con la Secretaría de Salud, Educación, la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social, el ICBF y la ESE Carmen Emilia Ospina.

De cara a los próximos años, la administración municipal proyecta que los indicadores de criminalidad juvenil alcancen su nivel más bajo, en un esfuerzo conjunto con la Policía y el Ejército Nacional. Trujillo resumió esta articulación con una metáfora deportiva, asegurando que todas las entidades “se pusieron la camisa número 10” para liderar la defensa de la vida y seguridad de los menores en Neiva.